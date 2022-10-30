Şarkıcı Emre Aydın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denizli'de konser verdi

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Emre Aydın'ı konuk etti.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleşen konsere Denizlililer yoğun ilgi gösterdi.

Genç yaştaki müzikseverler, şarkıcının söylediği parçalara eşlik ederek eğlendi.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Aydın, "Beni Vurup Yerde Bırakma", Kırlangıç" ve "Sen Beni Unutamazsın" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gecenin sonunda sanatçının performansı coşkuyla alkışlandı.

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