Denizli'de başına odun parçası düşen kişi hayatını kaybetti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörün kepçesinden düşen odun parçasının başına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kestiği ağacı 64 SD 670 plakalı traktörün römorkuna yükleyen Metin Türedi (55), bu sırada düşen bir odun parçasının başına çarpması sonucu yaralandı.



Sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türedi, kurtarılamadı.





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