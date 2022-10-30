Şarkıcı Emircan İğrek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denizli'de konser verdi

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Emircan İğrek'i konuk etti.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleşen konsere Denizlililer yoğun ilgi gösterdi.

Genç yaştaki müzikseverler, şarkıcının söylediği parçalara eşlik ederek eğlendi.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan İğrek, "Nalan", "Beyoğlu", "Müzik Kutusu", "Gömleğimin Cebi" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda sanatçının performansı coşkuyla alkışlandı.

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