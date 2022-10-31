Denizlispor, "şirketleşme" için kongreye gidecek

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, maddi sorunlarının çözümü amacıyla şirket kurulması formülü üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda tüzük değişikliği için kongreye gideceklerini bildirdi.

Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımı geçen sezon ligde tuttuklarını, bu sezon da aynısı için mücadele ettiklerini belirtti.

Zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Uz, "Ne yapmamız gerektiğini çok düşündüm. Büyüklerimiz ve gerekli mercilerle görüştüm. Biz bu hafta içerisinde şirketleşmeyle ilgili tüzük değişikliği kongre kararımızı aldık. Şahsım ve buradakiler başarısızlığa tahammül edemiyoruz. Bu şirketleşmeyi başarıp, transfer tahtasını ne yapıp edip açmayı planlıyoruz. Yapamadık mı arkadaşlar, 'Biz elimizden geleni yaptık.' deriz ama biz yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Alacakları nedeniyle federasyona başvuran bazı futbolcuların anlaşmaya yanaşmadığını kaydeden Uz, "Onlar bize yardımcı olurlarsa bu kulübün önünü açarız. Yardımcı olmazlarsa yapacak hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kulübü kurtarmak için seferberlik ilan ettiklerini aktaran Uz, şunları söyledi:

"Elimizden ne geliyorsa, maddi manevi bütün desteklerimizi koyacağız. Şu an bırakmamız demek, Denizlispor'a hainlik yapmamız demektir. Ancak bu, 'Ben transferi açamazsam, bu işleri düzeltemezsem o gün istifa edeceğim.' demek de değildir. Yani başaramazsak bırakacağız ama bizim vaktimiz var. İlk yarının sonuna gelmedik. Tüm Denizli'ye sesleniyorum, Denizlispor Kulübü benim ya da yönetim kurulunun şahsi malı değildir. Bu kulüp Denizlili herkesindir. Burada herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Bu kulüp düşmeyecek, bu ligde kalacak arkadaşlar."

Uz, Mesut Bakkal'ın istifasının ardından birkaç teknik direktörle görüştüklerini, kısa sürede konuyu çözmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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