Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, "kara para aklama" yöntemiyle terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin terör örgütüne maddi destek sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yasa dışı kaynaklardan para transfer etmeye çalıştığı belirtilen şüpheli takibe alındı.

Polis ekipleri düzenlediği operasyonda, "kara para aklama" yöntemiyle terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı iddia edilen zanlıyı yakaladı.

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