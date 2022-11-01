Denizlispor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak oldu

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DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bulak ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.









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