Denizli'de annesinin böbreği nakledilen 13 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde böbrek yetmezliği teşhisi konulan 13 yaşındaki çocuğa annesinden böbrek nakledildi.

Gümüşler Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Çiftçi'ye 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yaşamına diyalizle devam eden Çiftçi'ye durumunun ağırlaşması üzerine Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde böbrek nakli yapılması kararı verildi.

Anne Nazife Çiftçi, nakil için bekleme listesine alınan oğlunun hızla sağlığına kavuşması için böbreğini vermek istedi. Sonuçların uyumlu olduğunun belirlenmesi sonrası Rıdvan Çiftçi, 26 Ekim'de annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Anne Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna ikinci bir can vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bunun her anneye nasip olmadığını söyledi.

Rıdvan Çiftçi de annesine ne kadar dua etse az olduğunu ifade ederek, "Mutluyum, artık kurtulacağım. Artık diyaliz de görmeyeceğiz. Mutlu mesut yaşayacağız. Oynayacağım, koşacağım ve ders yapacağım. İnşallah herkesin böbreği olur, kimse böyle yaşamaz. Organ bağışlamak güzel bir duygu." diye konuştu.

PAÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Özban da nakledilen böbreğin vücuda iyi uyum sağladığını, Rıdvan'ın yüzünün gülmesinin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

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