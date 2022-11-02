Denizlispor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeni teknik direktör Giray Bulak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma ve çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Altaş Denizlispor-Tuzlaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.





- Bulak: "Şu anda form durumumuz istediğimiz gibi değil"







Teknik direktör Giray Bulak, gazetecilere, takımın durumunun kötü olmadığını, puan alamadıkları için bu pozisyonda bulunduklarını söyledi.

Oyuncu kalitelerinin iyi olduğunu belirten Bulak, "İyi bir takımız ama şu anda form durumumuz istediğimiz gibi değil. Bu formu yükselteceğiz. Kazanmaya başladıkça da her şey yerine oturacak. En altta olduğumuz için önümüzdeki bütün maçlarımız zor geçecek." diye konuştu.

Bulak, Tuzlaspor maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Taraftarımıza büyük iş düşüyor. İnşallah gelip destek verirlerse çok mutlu olacağız. Çünkü onlar bizim olmazsa olmazımız, her şeyimiz. İyi hazırlanıyoruz. Yürekli çocuklar. Biraz kırılganlıkları var. O da normal. Maç kaybedince, kazanamayınca böyle oluyor. Ancak her geçen gün daha iyi olacağız ve bu maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Denizlispor'un geçmişte bu şehre çok güzel günler yaşattığını aktaran Bulak, "Şimdi bu gençlerin o yaşanan güzel günlerdeki taraftara ihtiyacı var. Birlik beraberlik zamanı. Biliyorum, geçmişte bunları yaşadık, yaptık. Yine birlikte başarırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.​​​​​​​

Tecrübeli teknik adam, bir gazetecinin, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor ile oynayacaklara maça ilişkin sorusuna ise "Şanlıurfaspor maçı çok fazla düşündüğümüz bir karşılaşma değil. Orada genelde gençlerle oynayacağız. Bunu buradan söyleyeyim. Çünkü bizim asıl hedefimiz lig. Belki birkaç deneyimli oyuncu oynatabiliriz ama gençlerimizi görme açısından bir fırsat olacak bizim için." yanıtını verdi.





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