Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulu 17 Kasım'da yapılacak

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DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulu, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 17 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da yapılması planlanan kongrenin, çoğunluk sağlanamaması veya başka bir sebeple ertelenmesi halinde 27 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında, "Dernek tüzüğünde 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında tüzük değişikliği hususunda önerge sunulması, spor faaliyetinde bulunan Denizlispor Kulübü Derneğine bağlı futbol şubesinin, Denizlispor AŞ. adıyla anonim şirketi kurulması, çeşitli konularda mevcut yönetim kuruluna yetki verilmesi." de yer alıyor.

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