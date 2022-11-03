Denizli'de kuaförden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuaförden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.
Topraklık Mahallesi'ndeki bir kuaförde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten polis, şüphelinin F. B. (28) olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
21 Eylül'de, yüzü maskeli bir kişi, kuaföre pencereden girerek makyaj malzemeleri çalmış, sonrasında dokunduğu yerleri bezle silerek kuaförden kaçmıştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.