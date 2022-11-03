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Çivril'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA

Çivril'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir otomobil ve bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 16 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içerikli hap, 1 gram eroin, 12 bin 900 kaçak sarma sigara ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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