Çivril'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir otomobil ve bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 16 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içerikli hap, 1 gram eroin, 12 bin 900 kaçak sarma sigara ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​​​​​​​​







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