Altaş Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-3 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bu galibiyet bize mutlaka bir silkiniş yapacaktır, önümüzü aydınlatacaktır." dedi.

Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcuların da galibiyete çok sevindiklerini belirten Bulak, "Aslında şehir sevindi, bizler sevindik. Çünkü Denizli şehri farklı bir şehir. Hem futbolda hem sanayide hem tekstilde. Dolayısıyla kulübün de aynı paralelde gitmesi lazım ama maalesef bazı talihsizlikler sonucu bu pozisyondayız. Bunu gidermek için önümüzdeki günlerde elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bulak, maçla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini belirterek şöyle devam etti:

"Bizim daha çok şehir yapısıyla, taraftar bütünlüğüyle, yönetim ve futbolcu, hoca bütünlüğüyle işlerimiz var. Burada birbirimize inancımızı daha da arttırmamız lazım. Daha pekiştirmemiz lazım. Eksik yönlerimizi birlikte gidermemiz lazım. Bunları yaptığımız zaman iş bize düşüyor. Ondan sonra sahanın içi kolay. Ama dışı çok kolay değil. O dışını yönlendirmek, yapmak, becerebilmek. Bu galibiyet bize mutlaka bir silkiniş yapacaktır, önümüzü aydınlatacaktır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Birebir oyunu iyi oynadılar. Rakibi iyi döndürmediler."





- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Barış Yılmazer ise Denizlispor'un ligdeki konumuyla değerlendirilemeyeceğini belirterek, özel oyuncularının aksiyon bölgelerinde önlemler aldıklarını, maçın önemli bölümünün düşündükleri şekilde ilerlediğini belirtti.

Yılmazer, şöyle devam etti:

"Fakat biz Denizlispor'un direncini kıracak o golü, öne geçecek golü bulamadığımız için, sürekli geriye düştüğümüz için maalesef planladığımızın dışına çıktı maç. Biz Tuzlaspor'uz buradan kalkmasını biliriz. Daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız ve bu takımı, bu amblemi hak ettiği yerlere çıkartacağız. Hem futbolcularıma hem de teknik ekibime bu konuda çok güveniyorum. Bu maç bitti artık. Bu maçın analizlerini yapacağız. Neleri eksik yaptık? Neleri yapmamız gerekiyor? Neleri daha iyi yapabiliriz? Bu soruların cevaplarını bulacağız ve dediğim gibi Tuzlaspor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız."

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