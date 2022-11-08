Altaş Denizlispor'da ilk galibiyet sevinci

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, sezonun ilk galibiyetini almalarının takım için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 12. haftasında sahalarında oynadıkları Tuzlaspor maçında alınan 4-3'lük galibiyetle toparlanma sürecine girdiklerini ifade etti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine rağmen lige iyi başlayamadıklarını anlatan Uz, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk 10 haftalık periyotta istediğimiz sonuçları alamayınca teknik heyet değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Giray Bulak hocamızla çıktığımız ilk maçta ortaya konulan mücadele ve elde edilen galibiyet, üzerimizdeki ölü toprağını attı. Bay geçeceğimiz 13. hafta öncesi aldığımız bu galibiyet, puan kadar moral olarak da bize büyük katkı sağladı."

Tuzlaspor maçında 4'ü sakat, biri cezalı olmak üzere 5 önemli oyuncunun kadroda yer almadığını, buna rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Uz, "Artık üst üste puanlar toplayarak bulunduğumuz yerden bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uz, kulübün şirketleşmesi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.