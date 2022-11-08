Denizli'de hayvanlarını otlatmak için araziye giden kişi ölü bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hayvanlarını otlatmak için bölgedeki tarım alanına giden kişinin cesedi bulundu.

Ayaz Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Cıray'ın (60) yakınları, Cıray'ın sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldığını, hayvanların ağıllarına başlarında Cıray olmadan döndüğünü, kendisinden ise haber alamadıklarını jandarmaya bildirdi.

Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, Cıray'ın cesedini bir badem ağacının altında buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cıray'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağaçtan düşmüş olabileceği değerlendirilen Cıray'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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