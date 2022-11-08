Denizli'de bir hastanın göğsünden yaklaşık 6 kilogramlık tümör çıkarıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de göğsünde 29 santimetre çapında ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığında tümör tespit edilen hasta, operasyonla sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastaneye göğsünde şişkinlik ve ağrı şikayetiyle başvuran Adem Tatık'ın (44) tetkiklerinde sağ göğüste "Ewing Serkomu" adı verilen tümör tespit edildi.

Yaklaşık 29 santimetre çapında ve 6 kilogram ağırlığındaki tümör, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş ve ekibinin yaptığı operasyonla alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Aydoğmuş, tümörün göğüs kafesindeki 5 kaburgadan dışarı doğru taştığını, ameliyat sırasında 5 kaburga ile birlikte kitle ve kitlenin kapladığı sağ diyaframın çıkarıldığını belirtti.

Kaburgalar yerine yapay göğüs duvarı oluşturulduğunu, diyaframın çıkarılması nedeniyle oluşan açıklığın ise yama ile tamir edildiğini aktaran Aydoğmuş, "Çıkan kitle yaklaşık 6 kg ağırlığındaydı. Yapılan geniş ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu. Hastamızın şansı, kitlenin büyük boyutuna rağmen bulunduğu bölge dışına sıçrama yapmamasıydı." ifadelerini kullandı.

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