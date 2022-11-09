Rize'de çay eksperliği yapan kadın Denizli'de taksi şoförü oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - ALİ BİLGE - Rize'de çay eksperi olarak çalıştığı sırada babasının rahatsızlanması üzerine memleketine dönen Sevhan Demirel, taksi şoförlüğü yaparak evinin geçimini sağlıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Çay Eksperliği Programından 2014 yılında mezun olan 33 yaşındaki Sevhan Demirel, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 6 yıl çay eksperi olarak çalıştı.

Kalp rahatsızlığı bulunan babasının tedavisi sürecinde yanında olmak isteyen Demirel, geçen yıl işinden istifa ederek ailesinin yanına döndü.

Otomobil kullanmayı çok sevdiği için taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Demirel, ileri sürüş eğitimi alıp gerekli belgeleri tamamlayarak bir otomobil aldı.

Pamukkale ilçesindeki bir taksi durağına bağlı çalışmaya başlayan Sevhan Demirel, AA muhabirine, hayatındaki hızlı değişime rağmen mutlu olduğunu söyledi.

Babasının rahatsızlığı artınca hiç düşünmeden çok sevdiği işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Demirel, "İşimden annem ve babam için ayrıldım. Onlar bizi büyütürken ne zorluklar çekti. Şimdi onların bana ihtiyacı olduğunu anladım ve Denizli'ye geldim. Burada da takside çalışmayı tercih ettim." diye konuştu.

Demirel, her iş gibi taksiciliğin de zorlukları olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:



"Ama güzel bir iş, ben bu işi sevdim. İnsanlarla konuşmayı, sohbet etmeyi, yeni insanlar tanımayı ve işimi seviyorum. Taksiciliğe bundan sonraki yıllarda da devam edeceğim. İlk başladığım zamanlarda bilmediğim bir sektör olduğu için kafamda sorular vardı. Korkularım çok oldu ama hepsini yendim. Gelen tepkiler çok güzel."

Kendisini direksiyonda gören müşterilerin şaşırdığını aktaran Demirel, şu ana kadar herhangi bir olumsuz tepki almadığını kaydetti.

Gece vardiyasında da çalıştığını, özellikle kadın müşterilerinin kendisini telefonla çağırdığını anlatan Demirel, "Benimle yolculuk yaparken kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar. Bunları duydukça çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Sevhan Demirel'in müşterilerinden Beyza Nur Er de kadın taksi şoförüyle yolculuk yaparken kendisini daha rahat hissettiğini dile getirerek, "Kendimizi daha güvende hissediyoruz, bizden biri olmuş oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.