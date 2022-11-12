Eşini kaybedince düştüğü boşluktan resim yaparak kurtuldu

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DENİZLİ (AA) - SAMET KIYAK - Denizli'nin Buldan ilçesinde, eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Raziye Algan, yaptığı resimler, açtığı sergiler ve öğrencilere verdiği eğitimle hayata tutundu.



​​​​​​​Buldan ilçesinde ilkokuldan sonra eğitimine devam edememenin üzüntüsünü yaşayan 66 yaşındaki Algan, çok istemesine rağmen okuma hayalini gerçekleştiremeyince dikiş-nakış öğrendi ve hayatına terzi olarak devam etti.

Yaklaşık 5 yıl önce eşini kaybeden Algan, terzilik mesleğini bırakıp yaşamını tek başına sürdürmeye başlayınca yalnızlık duygusuna kapıldı.

Bu dönemde halk eğitimi merkezinin açtığı resim kursuna yazılan Algan, burada 2 yıl boyunca eğitim aldı.

Gencinden yaşlısına farklı gruptakilerin resim eğitimi aldığı kursta ev hanımları ile öğrencilerle bir arada bulunan, zaman zaman minik çocuklara da çizim dersleri veren Algan, kara kalem ve yağlı boya çalışmalarına imza atıyor.

Yaptığı eserleri çeşitli sergilerde yer alan Algan, eşini kaybettikten sonra hayatını resim yaparak iyileştirmeye çalışıyor.

Algan, AA muhabirine, çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadığını, her zaman bunun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Resim çizmenin çocukluk hayali olduğunu anlatan Algan, mahalledeki komşularının çocuklarına da kursta resim dersi verdiğini belirtti.

Eşini kaybettikten sonra kendisini resim yapmaya başladığını vurgulayan Algan, şöyle konuştu:

"Buldan'da doğdum büyüdüm. İlkokul mezunuyum. 'Kızlar okumaz' diye bizi okutmadılar. 30 sene kadar dikiş-nakış yaptım. Küçük yaşta evlendim. Bir fırsat oldu resim kursuna yazıldım. İki senedir devam ediyorum, hoşuma gidiyor resim yapmak. Doğa resimleri yapıyorum. Resim çizerken kendimi çok iyi hissediyorum. Boyalarla uğraşmak, aklımdan geçenleri çizmek kafamı dinlendiriyor, stres atıyorum. Bazen de çocuklarımızın torunlarımızın resimlerine yardımcı oluyorum. Boş zamanımı değerlendirmek istedim."

Çeşitli etkinliklerde eserlerinin sergilendiğini anlatan Algan, resimlerini görenlerin bir hayli şaşırdığını aktardı.

Kız çocuklarının mutlaka okutulması gerektiğine değinen Algan, "Annelere babalara sesleniyorum. Önce aileden başlar eğitim. İlk öğretmenimiz annelerimizdir. Her türlü zorluklara göğüs geren, çocuklarını yetiştiren, evin ekonomisini düzenleyen anneler de kızlarımızdır aslında. Kızlarımızın ayakta olması lazım. Kimseye boyun eğmemesi lazım." diye konuştu.

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