Eşini kaybedince düştüğü boşluktan resim yaparak kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini kaybedince düştüğü boşluktan resim yaparak kurtuldu

AA

Eşini kaybedince düştüğü boşluktan resim yaparak kurtuldu

DENİZLİ (AA) - SAMET KIYAK - Denizli'nin Buldan ilçesinde, eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Raziye Algan, yaptığı resimler, açtığı sergiler ve öğrencilere verdiği eğitimle hayata tutundu.

​​​​​​​Buldan ilçesinde ilkokuldan sonra eğitimine devam edememenin üzüntüsünü yaşayan 66 yaşındaki Algan, çok istemesine rağmen okuma hayalini gerçekleştiremeyince dikiş-nakış öğrendi ve hayatına terzi olarak devam etti.

Yaklaşık 5 yıl önce eşini kaybeden Algan, terzilik mesleğini bırakıp yaşamını tek başına sürdürmeye başlayınca yalnızlık duygusuna kapıldı.

Bu dönemde halk eğitimi merkezinin açtığı resim kursuna yazılan Algan, burada 2 yıl boyunca eğitim aldı.

Gencinden yaşlısına farklı gruptakilerin resim eğitimi aldığı kursta ev hanımları ile öğrencilerle bir arada bulunan, zaman zaman minik çocuklara da çizim dersleri veren Algan, kara kalem ve yağlı boya çalışmalarına imza atıyor.

Yaptığı eserleri çeşitli sergilerde yer alan Algan, eşini kaybettikten sonra hayatını resim yaparak iyileştirmeye çalışıyor.

Algan, AA muhabirine, çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadığını, her zaman bunun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Resim çizmenin çocukluk hayali olduğunu anlatan Algan, mahalledeki komşularının çocuklarına da kursta resim dersi verdiğini belirtti.

Eşini kaybettikten sonra kendisini resim yapmaya başladığını vurgulayan Algan, şöyle konuştu:

"Buldan'da doğdum büyüdüm. İlkokul mezunuyum. 'Kızlar okumaz' diye bizi okutmadılar. 30 sene kadar dikiş-nakış yaptım. Küçük yaşta evlendim. Bir fırsat oldu resim kursuna yazıldım. İki senedir devam ediyorum, hoşuma gidiyor resim yapmak. Doğa resimleri yapıyorum. Resim çizerken kendimi çok iyi hissediyorum. Boyalarla uğraşmak, aklımdan geçenleri çizmek kafamı dinlendiriyor, stres atıyorum. Bazen de çocuklarımızın torunlarımızın resimlerine yardımcı oluyorum. Boş zamanımı değerlendirmek istedim."

Çeşitli etkinliklerde eserlerinin sergilendiğini anlatan Algan, resimlerini görenlerin bir hayli şaşırdığını aktardı.

Kız çocuklarının mutlaka okutulması gerektiğine değinen Algan, "Annelere babalara sesleniyorum. Önce aileden başlar eğitim. İlk öğretmenimiz annelerimizdir. Her türlü zorluklara göğüs geren, çocuklarını yetiştiren, evin ekonomisini düzenleyen anneler de kızlarımızdır aslında. Kızlarımızın ayakta olması lazım. Kimseye boyun eğmemesi lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de bahçe duvarında kullanılan eski mezar taşı korumaya alındı
YEREL HABERLER Denizli'de bahçe duvarında kullanılan eski mezar taşı ...
Denizli'de kamyonun otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de kamyonun otomobille çarpıştığı kazada 3 ...
(Görüntülü) &#039;ÇOCUK GELİN&#039;, 4 ÇOCUĞUNUN BABASI İÇİN AF İSTEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'ÇOCUK GELİN', 4 ÇOCUĞUNUN ...
'Çocuk gelin', 4 çocuğunun babası için af istedi
YEREL HABERLER 'Çocuk gelin', 4 çocuğunun babası için af istedi
Denizlispor'un yüzü kızardı
YEREL HABERLER Denizlispor'un yüzü kızardı
Altaş Denizlispor - Şanlıurfaspor: 0-5
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Şanlıurfaspor: 0-5
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
(Görüntülü) - MİNİK ÖĞRENCİLER ATA&#039;SINI &#039;10 KASIM&#039;A ÖZEL KOREOGRAFİYLE ANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - MİNİK ÖĞRENCİLER ATA'SINI '10 ...
Denizli'de minik öğrenciler 10 Kasım koreografisi sundu
YEREL HABERLER Denizli'de minik öğrenciler 10 Kasım koreografisi ...
(Görüntülü) ATA&#039;SINI SAYGIYLA ANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATA'SINI SAYGIYLA ANDI

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.