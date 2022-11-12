AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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İZMİR (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı", İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da yapıldı.

İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger, AFAD Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Dairesi Başkanı Mustafa Esin, Hasar Tespit ve Hak Sahipliği Dairesi Başkanı Davut Şahin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, tatbikatı Konak Polis Moral Eğitim Merkezi'nde takip etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikatın açılış konuşmasının ardından, aralarında İzmir'in de olduğu 5 kente ve KKTC'ye canlı yayınla bağlandı.

Vali Köşger, bağlantıda yaptığı konuşmada, İzmir'de tüm hafta boyunca kamu kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, askeri birliklere, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunulduğunu söyledi.

Afet Tatbikat Yılı boyunca 1 milyon 100 bin kişiye afetle ilgili farkındalık eğitimi verildiğini belirten Köşger, "Vatandaşlarımıza bugünkü tatbikatla ilgili görsel, yazılı ve sosyal medya aracılığıyla gerekli bilgiler ulaştırıldı. Tatbikatla ilgili İzmir'de vatandaşlarımızın farkındalığı sağlandı. Talimatlarınıza ve tatbikata İzmir hazırdır." dedi.

Saatler 18.57'yi gösterdiğinde ise sirenler çaldı. Tatbikat gereğince Vali Köşger ve beraberindekiler, oturdukları masanın kenarında "Çök-kapan-tutun" uygulaması yaptı.

Köşger, tatbikat sonunda yaptığı konuşmada, uygulamaya katılan tüm kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür etti.

- Aydın

Aydın'da, program kapsamında AFAD öncülüğünde itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Atatürk Kent Meydanı'nda organizasyon düzenlendi.



Burada anons yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Saatler 18.57'yi gösterdiğinde "Çök-kapan-tutun" uygulaması yapıldı. Meydandaki vatandaşlar ve çevredeki iş yerlerindeki çalışanlar da tatbikata katıldı.

- Uşak

Uşak'ta Mehmet Hacım Erkek Öğrenci Yurdu'nda tatbikata katılan Vali Turan Ergün, öğrencilerle tatbikat sırasında "Çök-kapan-tutun" pozisyonuna geçti.

Ergün, herkesin böyle felaketlere hazırlıklı olması için tatbikatların çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu yıl birçok tatbikat gerçekleştirildiğini belirten Ergün, bunların vatandaşlarda bir bilinç oluşturduğunu söyledi.



Öte yandan, bazı vatandaşların kafelerde tatbikata katıldığı görüldü.



- Denizli

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi kampüsündeki kız öğrenci yurdunda, AFAD öncülüğünde itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla organizasyon düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz, tatbikat öncesinde öğrencileri bilgilendirdi.



Anonsun ardından saatler 18.57'yi gösterdiğinde "Çök-kapan-tutun" uygulaması yapıldı.

Tatbikata, Denizli Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve öğrenciler katıldı.

- Manisa

Manisa'da Merkez Efendi Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü'nde, AFAD ile kentteki sivil toplum kuruluşları ve il protokolünün katılımıyla tatbikat düzenlendi.



Senaryo gereği öğrenci yurdu yemekhanesinde akşam yemeği sırasında deprem anonsu yapılmasıyla katılımcılar, "Çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı. Katılımcılar, "Sarsıntı sona erdi." anonsuyla tatbikatı tamamladı.

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine, tatbikat sayesinde olası deprem sırasında ne yapılacağının öğrenildiğini belirterek, "Pek çoğumuz öğrendik ama umarım büyük bir deprem yaşamayız ve bu öğrendiklerimizi uygulamaya gerek kalmaz." diye konuştu.







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