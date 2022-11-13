Denizli'de otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde otobüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki Gürlek Mahallesi yakınlarında Celal Kaptan idaresindeki 43 KB 716 plakalı Kayseri-İzmir seferini yapan otobüs, karşı yönden gelen Ferdi Bodi'nin kullandığı 34 EVC 757 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.



İtfaiye ekipleri, otobüste bulunan 39 yolcuyu tahliye etti.

Kazada yaralanan 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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