DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlara seslendi:

DENİZLİ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşları bir an önce Avrupa standartlarında bir yaşama kavuşturmayı istediklerini söyledi.

Babacan, partisinin Denizli İl Başkanlığınca Ulus Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iktidarı eleştirdi.

Ülkeyi çok sevdiklerini vurgulayan Babacan, "Vatanımızı çok seviyoruz. Toprağımızı, insanımızı çok seviyoruz. Bu şehir, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, doğal güzellikleriyle, tarihi eserleriyle, jeotermal kaynaklarıyla büyük bir potansiyele sahip. İşte biz güçlü Denizli için buradayız, Denizli'nin zenginliği için buradayız, sorunlara çözüm bulmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Seçimi kazandıkları takdirde Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaştıracaklarını kaydeden Babacan, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği'ne üye olalım veya olmayalım, fark etmez. Bugünkü derdimiz bu değil. Bizim derdimiz, vatandaşlarımızı bir an önce, her alanda, Avrupa standartlarına kavuşturmak. Hiç̧ endişeniz olmasın. Önce hukuku ayağa kaldıracağız. Tüm haklarımızı güvence altına alacağız. Türkiye'yi birinci sınıf hukuk devleti yapacağız. Tüm sorunları, hak ve hukuk çerçevesinde çözeceğiz."

Yeni meslek edinmek isteyenlere ücretsiz kurslar açacaklarını belirten Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle gerçek sosyal devlet nasıl olur, bunu tüm dünyaya göstereceğiz. Herkese fırsat eşitliği vereceğiz. Devlete işe alımlarda KPSS sonrası yapılan mülakat uygulamasını kaldıracağız. Kimseyi aç̧ ve açıkta bırakmayacağız. Yeni doğan bebeklerin, mama, bez gibi temel ihtiyaçlarını 2 yıl boyunca devlet olarak biz karşılayacağız."

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