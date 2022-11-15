Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Travertenleri, kaplıcaları ve antik kentiyle ünlü Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de, sıcak hava balonları da turizmin önemli bir parçası oldu.

Pamukkale'de 2012 yılında yapılan deneme uçuşlarının ardından ilk ticari sıcak hava balonu, 2013'te Türk Hava Kurumu (THK) tarafından uçuruldu. Turların rağbet görmesiyle şirket sayısı 19'a, balon sayısı 40'a çıktı.

Bölgede sıcak hava balonları, fırtınalı günler dışında hemen her gün sabah erken saatte yolcularıyla yükseliyor. Günde 500 ila 750 ziyaretçi, sıcak hava balonu turlarıyla Pamukkale'de güneşin doğuşuna tanıklık ediyor.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, AA muhabirine, Türkiye'de sıcak hava balonculuğunun gelişmesinde THK'nin öncü rolü bulunduğunu vurguladı.

Kapadokya'da 1997 yılında yapılan 1. Dünya Hava Oyunları'nın bölge turizmi ve sektör için adeta dönüm noktası olduğunu ifade eden Kaya, sıcak hava balonculuğunun turizmin gelişmesine ve doğal güzelliklerin tanınmasına büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'nın ardından Pamukkale'de de sıcak hava balonculuğunun gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapıldığını belirten Kaya, burada da deneme uçuşlarının ardından 2013'te ticari uçuşların başladığını söyledi.

Pamukkale'yi kuş bakışı görmenin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getiren Kaya, yabancı turistlerin sıcak hava balonlarına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.



Kaya, "Tüm Türk vatandaşlarının da mümkün olduğunca bu bölgede de havacılık faaliyetlerine katılmalarını, sıcak hava balonlarını denemelerini isterim." ifadelerini kullandı.

- THK, Pamukkale'de 2 balonla hizmet veriyor

THK'nin Pamukkale'de 38 kişilik 2 balonla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ve son dönemde tüm ekipmanları yenilediklerini belirten Kaya, "Biz daha güvenli ve uygun bir şekilde balonculuğun Türkiye'de gelişmesine katkı vermeye devam ediyoruz." dedi.

Sıcak hava balonculuğunun gelişmesi için Kapadokya'da balon okulunu 9 yıl aranın ardından faaliyete geçirdiklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Balon okulumuzdan 11 mezunumuzu verdik, halihazırda da 16 gencimiz burada eğitim görmektedir. Bu gençler mezun olduktan sonra balonlarda pilot olarak hemen başlamıyor, ikinci kaptan olarak tecrübe ediniyor, uzun bir süre uçuşlarını yaptıktan sonra da ticari kaptan olarak bu balonlarda görev alıyor. Buna da güvenli bir şekilde katkı verdiğimiz için mutluyuz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.