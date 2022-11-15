Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor

AA

Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Travertenleri, kaplıcaları ve antik kentiyle ünlü Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de, sıcak hava balonları da turizmin önemli bir parçası oldu.

Pamukkale'de 2012 yılında yapılan deneme uçuşlarının ardından ilk ticari sıcak hava balonu, 2013'te Türk Hava Kurumu (THK) tarafından uçuruldu. Turların rağbet görmesiyle şirket sayısı 19'a, balon sayısı 40'a çıktı.

Bölgede sıcak hava balonları, fırtınalı günler dışında hemen her gün sabah erken saatte yolcularıyla yükseliyor. Günde 500 ila 750 ziyaretçi, sıcak hava balonu turlarıyla Pamukkale'de güneşin doğuşuna tanıklık ediyor.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, AA muhabirine, Türkiye'de sıcak hava balonculuğunun gelişmesinde THK'nin öncü rolü bulunduğunu vurguladı.

Kapadokya'da 1997 yılında yapılan 1. Dünya Hava Oyunları'nın bölge turizmi ve sektör için adeta dönüm noktası olduğunu ifade eden Kaya, sıcak hava balonculuğunun turizmin gelişmesine ve doğal güzelliklerin tanınmasına büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'nın ardından Pamukkale'de de sıcak hava balonculuğunun gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapıldığını belirten Kaya, burada da deneme uçuşlarının ardından 2013'te ticari uçuşların başladığını söyledi.

Pamukkale'yi kuş bakışı görmenin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getiren Kaya, yabancı turistlerin sıcak hava balonlarına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaya, "Tüm Türk vatandaşlarının da mümkün olduğunca bu bölgede de havacılık faaliyetlerine katılmalarını, sıcak hava balonlarını denemelerini isterim." ifadelerini kullandı.

- THK, Pamukkale'de 2 balonla hizmet veriyor

THK'nin Pamukkale'de 38 kişilik 2 balonla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ve son dönemde tüm ekipmanları yenilediklerini belirten Kaya, "Biz daha güvenli ve uygun bir şekilde balonculuğun Türkiye'de gelişmesine katkı vermeye devam ediyoruz." dedi.

Sıcak hava balonculuğunun gelişmesi için Kapadokya'da balon okulunu 9 yıl aranın ardından faaliyete geçirdiklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Balon okulumuzdan 11 mezunumuzu verdik, halihazırda da 16 gencimiz burada eğitim görmektedir. Bu gençler mezun olduktan sonra balonlarda pilot olarak hemen başlamıyor, ikinci kaptan olarak tecrübe ediniyor, uzun bir süre uçuşlarını yaptıktan sonra da ticari kaptan olarak bu balonlarda görev alıyor. Buna da güvenli bir şekilde katkı verdiğimiz için mutluyuz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de silikon tabancasından eroin çıktı
YEREL HABERLER Denizli'de silikon tabancasından eroin çıktı
Denizli'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Denizlispor, Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için PFDK'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Denizlispor, Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu ...
Babacan: 'Kararsız seçmen bizi ciddiye alın' diyor
YEREL HABERLER Babacan: 'Kararsız seçmen bizi ciddiye alın' diyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlara seslendi:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de ...
(Görüntülü) DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN, DENİZLİ MİTİNGİNDE KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN, DENİZLİ ...
Denizli'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı; 12 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı; 12 ...
Denizli'de otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.