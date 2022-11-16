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Denizlispor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Denizlispor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, galibiyet serisi yakalamak için rakipleri karşısına çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Giray Bulak, yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü'nün özellikle kendi sahasında daha etkili olduğuna dikkati çekti.

Rakiplerinin iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu kaydeden Bulak, "Puan olarak çok güvendikleri yerdeler. Kendimize avantaj elde edebilmek, daha iyi, yüksek moralli çalışabilmek için, hem şehrin yapısını hem yönetimin hem taraftarımızın hem oyuncunun moralini yükseltebilmek için mutlaka bu maçtan iyi bir sonuçla dönmemiz lazım. Bunu biliyoruz. İhtiyacımız var." dedi.

Bulak, hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "Yani 3 puanla başladık. Bir deplasmandan 3 puanla dönersek bizim için mükemmel olur. Buna da ihtiyacımız var. Çünkü çok gerideyiz. Bu aranın dolması lazım. Rakiplerimize yaklaşmamız lazım. Yaklaşırsak ve çok da iyi şeyler yapabileceğimizi de biliyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Şanlıurfaspor ile oynadıkları karşılaşmada cezalı futbolcu oynatılmasından dolayı hükmen mağlubiyet cezası aldıklarının hatırlatması üzerine Bulak, şunları söyledi:

"Sonuçta bu hepimizin ortaklaşa üstlenebileceği bir eksikliktir. Çok profesyonel kulüplere yakışan bir durum değil. Ama en azından o takımla ilgilenen arkadaşların ve oyuncunun bunu söylemesi gerekir diye düşünüyorum. Biz gençlerimizi kullanmaya çalışırken böyle bir talihsizliğe yakalandık. Umarım bundan sonra olmaz."


- Gökhan Süzen: "Mağlup olmamayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor."

Takımın deneyimli oyuncularından Gökhan Süzen de üst üste aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle takımda bir özgüven eksikliği meydana geldiğini dile getirdi.

Ligin 12. haftasında aldıkları galibiyetle bunu aştıklarına inandığını vurgulayan Gökhan Süzen, "Zor bir deplasmana gidiyoruz. Çok diri, futbol oynamayı iyi bilen bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi olma yolunda devam ediyoruz. Her hafta üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz. Motivasyonumuz da üst seviyede. Zaten bundan sonra bizden alınabilecek puanın önemi çok fazla. Mağlup olmamayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Emre Sağlık ise zorlu bir maç oynayacaklarını ve devre arasına kadar alabildikleri tüm puanları almaya çalışacaklarını kaydetti.

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