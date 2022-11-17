Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Denizli'de ziyaretlerde bulundu

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DENİZLİ (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine yönelik "Twitter partisi" eleştirilerinin halk nezdinde etki yaratmadığını söyledi.

Özdağ, Denizli programı kapsamında Bayramyeri Meydanı'ndaki bir kafede gazetecilerle bir araya geldi.

Buradaki değerlendirmesinde yurt genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini, partisine yönelik büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Özdağ, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Bir gazetecinin, "Twitter partisi olduğunuza yönelik eleştiriler var, ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özdağ, partilerinin yükselişini durduramayanların panik içinde türlü iftiralar attıklarını savundu.



Özdağ, "Bu iftiralar Türk halkında en ufak bir etki yaratmıyor. Eğer bir siyasi parti bir yıl içinde yüzde 8 bandına oturmuşsa, tüm illerde örgütlenmesini tamamlamışsa ve Türkiye'de siyasete format atıyorsa bu partiye Twitter partisi diyenler politik provokatörlerdir." dedi.

Programı kapsamında esnafla buluşan Özdağ, Merkezefendi Ziraat Odası, Yörük Türkmen Derneği ve Türk Ocakları Denizl Şubesini ziyaret etti.

Denizli Barosu'nda avukatlarla bir süre sohbet eden Özdağ, kent merkezindeki Eflatun Sokak'ta vatandaşlarla görüşüp fotoğraf çektirdi.

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