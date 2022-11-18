Denizlispor'da şirketleşme yolunda ilk adım atıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Altaş Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, şirketleşme maddesinin kabul edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Altaş Denizlispor yönetimi, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde olağanüstü genel kurul düzenledi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında, yer alan "Dernek tüzüğünde 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında tüzük değişikliği hususunda önerge sunulması, spor faaliyetinde bulunan Denizlispor Kulübü Derneğine bağlı futbol şubesinin, Denizlispor AŞ. adıyla anonim şirketi kurulması, çeşitli konularda mevcut yönetim kuruluna yetki verilmesi" maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Uz, tüzük değişikliği genel kurulunu gerçekleştirerek kulübün geleceği adına önemli bir sayfa açtıklarını belirtti.

Uz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel kurulumuza katılarak bizi yalnız bırakmayan önceki dönem kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerimize, taraftarlarımıza, davetimize icabet eden misafirlerimize ve şirketleşme yetkisi vererek bize güvenlerini bir kez daha ortaya koyan değerli üyelerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.