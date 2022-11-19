Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Bey Mahallesi'ndeki Selçuk Arslan Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi silahla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Servergazi Devlet ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Hüseyin Niyaz, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.