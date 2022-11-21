Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu, 2 kişi dumandan etkilendi.
Anafartarlar Mahallesi 2708 Sokak'taki üç katlı apartmanının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.
Çatı katındaki iki dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.