Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu, 2 kişi dumandan etkilendi.

Anafartarlar Mahallesi 2708 Sokak'taki üç katlı apartmanının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Çatı katındaki iki dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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