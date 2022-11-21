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Salon: Pamukkale Üniversitesi

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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 29, Harrison 14, Rogkavopoulos 7, Gielo 7, Hamilton 4, Muhammed Doğan Şenli 8, Arca Tülüoğlu 10, Altan Erol 4, Bilgehan Diril 2, Ayberk Olmaz 10, Eyüp Can Öncü,

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Gani Erdi Gülaslan 7, Morgan 14, Berkan Siniroğlu, Saldivar 14, Bruinsma 8, Roberson 10, Selden 16, Tolga Kaan Birer, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 5, Yiğit Baran Sarıkaya 5

1. Periyot: 30-19

Devre: 49-37

3. Periyot: 74-57





​​​​DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın kapanış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 95-79 yendi.​​​​​​​

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