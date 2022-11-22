Denizli'de arabuluculuk ve uyuşmazlık bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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DENİZLİ (AA) - TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Genel Müdürü Onur Yüksel, arabuluculuk hizmetlerinde yakın dönemde yurt dışından başvurulara da yanıt verir duruma geleceklerini belirtti.

Denizli Ticaret Borsası Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi faaliyetlerinin iş dünyasına tanıtımı amacıyla Borsanın konferans salonunda toplantı düzenlendi.

İş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, arabuluculuk mekanizması ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması süreci hakkında bilgi verildi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Genel Müdürü Onur Yüksel, arabuluculuğa yapılan başvuruların hızla arttığını, dava şartı kapsamındaki dosyalarda yaklaşık yüzde 65'lik başarı oranlarını yakaladıklarını anlattı.

Uyuşmazlığa yol açmaması için ticari sözleşmelerin nasıl düzenlenmesi gerektiğine yönelik de eğitimler verdiklerini bildiren Yüksel, 90'a yakın oda ve borsada kurdukları merkezlerin yerli yazılımlarla çalıştığını anlattı.

Yüksel, Türkiye'nin Singapur Konvansiyonu'na dahil olmasıyla buradaki merkezlerde alınan kararların yurt dışında da mahkeme kararı niteliğine sahip olabildiğini ifade ederek, bunun önemli bir hizmet potansiyeli oluşturacağına işaret etti.

Orta vadede Türkiye'de ara buluculuk turizminin başlayacağına inandığını kaydeden Yüksel, "Çünkü nitelikli hizmet veriyoruz. Ciddi merkezler kuruyoruz. Artık bu konvansiyondaki 55 ülkeden iş insanları, New York'a, Dubai'ye ya da Singapur'a gitmektense artık Türkiye'ye gelip nitelikli hizmet ara buluculuğu yapıp burada kararlarını alıp yurtlarına dönecek." diye konuştu.

Pandeminin ardından kira uyuşmazlıklarının çok ciddi şekilde artmaya başladığını da belirten Yüksel, bunları profesyonel arabulucularla çözümlemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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