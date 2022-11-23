Denizli'de karısını bıçakla öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de karısını bıçakla öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı

AA

Denizli'de karısını bıçakla öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı.

Şemikler Mahallesi 2524 Sokak'taki apartmanın dördüncü katında yaşayan Özbekistan uyruklu S.K. (32) ile yine aynı ülke vatandaşı eşi Gulzoda Kamolova (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

S.K. bu sırada eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Öte yandan kendisini de jiletle yaraladığı belirtilen zanlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İkilinin yaklaşık 3 ay önce ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DENİZLİ - OTOMOBİL TAKLA ATTI; ANNE, BABA VE GELİNİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ - OTOMOBİL TAKLA ATTI; ANNE, ...
Otomobil takla attı; anne, baba ve gelini öldü, 2 kişi de ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; anne, baba ve gelini öldü, 2 ...
Denizli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 ...
Denizli'de arabuluculuk ve uyuşmazlık bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Denizli'de arabuluculuk ve uyuşmazlık bilgilendirme ...
Denizli'de yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli'de yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan yaşlı ...
Denizli'de yangında yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Denizli'de yangında yaralanan çocuk yaşam ...
Merkezefendi tam yol ileri
YEREL HABERLER Merkezefendi tam yol ileri
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 95-79
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın ...
Balıkesir merkezli terör operasyonunda Denizli'de 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli terör operasyonunda Denizli'de 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.