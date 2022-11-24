Denizli'den 123 ülkeye mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatı

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DENİZLİ (AA) - Bölgede çıkarılan doğal taşı daha önce blok olarak dış pazara sunan Denizlili ihracatçılar, işleyip katma değerli hale getirdikleri ürünü 123 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye'nin madencilik sektöründeki önemli kentleri arasında yer alan, mermer ve traverten bakımından nitelikli ürünler üreten Denizli, sahip olduğu güçlü potansiyelle hem ihracatını hem de toplam dış satım içindeki payını artırmaya devam ediyor.

Honaz ilçesi başta olmak üzere il genelindeki 160 işletmeden ABD, Fransa, Çin ve Romanya başta olmak üzere 123 ülkeye mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatı yapılıyor.

Travertenin yanı sıra ocaklardan beyaz, gri, bej, siyah ve kırmızı mermer çeşitlerinin de üretimi yapılıyor. Son yıllarda makineleşmeye geçen iş insanları bu sayede mermer blokları işleyerek siparişe göre üretim yapabiliyor.

- Doğal taşa değer katan kent 10 yılda ihracatını katladı

Kentten 2012 yılında 128 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatı yapılırken bu rakam 2021'de 242 milyon dolara yükseldi. 2021'in ocak-ekim döneminde 203 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatına imza atan Denizlili firmalar, bu yılın aynı döneminde ise 206 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İşlenmiş doğal taş ihracatında ilk sırada yer alan Denizli'yi, İstanbul ve Afyonkarahisar izliyor.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı (DENİB) Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, kentin mermer ve doğal taşta kalitesiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarih boyunca inşa edilen yapılarda, anıtlarda güzelliği ve dayanıklılığı nedeniyle tercih edilen doğal taşların kullanımının zamanla arttığını dile getiren Memişoğlu, günümüzde ise bunun duvarlardan döşemelere, heykellerden mezar taşlarına, basamaklardan süs eşyasına kadar daha geniş alanlara taşındığına dikkati çekti.

Doğal taş grubunun mermer, traverten, kireç ve kum taşı, granit, sert taşlar ile inşaata elverişli yapı taşlarından oluştuğunu ifade eden Memişoğlu, dünyada mermer ve doğal taşlara yönelik talebin giderek artmasına bağlı Türkiye'de de ihracat potansiyelini giderek arttırdığını belirtti.

Madencilik sektörünün kentin toplam ihracatı içindeki payının yüzde 6,3 olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Türkiye'nin işlenebilir traverten rezervinin yarıdan fazlasının bulunduğu Denizli'nin bu alanda coğrafi işaret belgesine de sahip olduğunu hatırlattı.

- "Firmalarımız düne göre bugün daha iyiler"

Doğal taş ihracatında geçen seneki rakamın üstüne çıkmayı umduklarını anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Mermer sektörümüz katma değerli ürünlerle yol alıyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar firmalarımız doğal taşı blok olarak yurt dışına gönderiyordu. Sonra makinalaşma yaygınlaşmaya başladı ve şirketlerimizi ürünleri işlemeye başladı, yani katma değerli hale getirdi. Firmalarımız doğal taşı daha ince keserek farklı işlemlerden geçirerek daha kıymetli hale getirip satma imkanını buldu. Taş bizim kıymetimiz, değerimiz. Bu anlamda ihracatımıza büyük katkı veriyor. Onun için bugün elimizdeki değeri mümkün olduğunca en kıymetli şekilde satmalıyız. Onu katma değerli hale nasıl getirebiliyoruz ona bakmalıyız. Firmalarımız düne göre bugün daha iyiler. İnşallah bu yıl sonunda ihracatımızı 250 milyon doları geçeceğimizi düşünüyoruz."

Sektör olarak geçen seneden daha başarılı bir yıl yaşadıklarını anımsatan Memişoğlu, Cumhuriyetin 100. yılında kendilerine yakışan bir ihracata çıkacaklarına inandığını sözlerine ekledi.





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