Denizli'de AK Parti Kadın Kollarından "25 Kasım" açıklaması

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli İl Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.



AK Parti'li kadınlar, 81 ille eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklaması için, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.



Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, AK Parti'nin bir siyasi hareketin yanı sıra güçlü bir kadın hareketi olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Kabadayılar, "Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.