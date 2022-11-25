Futbol: Spor Toto 1. Lig

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 90+4 Schwechlen)

Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş (Dk. 65 Musah Mohammed), Omar İmeri (Dk. 80 Musa Caner Aktaş), Samet Yalçın (Dk. 81 Abdurrahman Canlı), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 65 Koray Kılınç), Bahadır Erol, Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 90+1 Mert Çayır)

Sarı kart: Dk. 40 Djedje (Altaş Denizlispor)





DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor'la 0-0 berabere kaldı.

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