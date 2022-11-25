Altaş Denizlispor-Bodrumspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'la 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, "İki taraf da coşkulu oynadı. Bence iyi bir maç oldu." dedi.

Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi. Çok fazla oyuncu değişikliği yapamadıklarını anlatan Bulak, şöyle devam etti:

"Sanırım iyi bir maç oldu. Hakem arkadaşlar maçı iyi yönetti. Bodrumspor iyi mücadele etti, iyi bir takım. Biz de geçen hafta mağlup dönmüştük. Bir parça moralimiz bozuktu ama yeni kadro olduğumuzu fakat derin bir kadro olmadığımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün çok fazla değişiklik yapamadık maalesef. Rakip bu avantajını kullanırken biz kullanamadık. Gidip gelen bir maç oldu."

Bulak, iyi pozisyonlar bulduklarını anlatarak, "Biz de Bodrumspor'la aşağı yukarı eşit pozisyonlar bulduk. Atanın kazanabilecek olduğu bir maçtı. Tam bir maç havasıydı. Kaçırdığımız çok net iki tane pozisyon var oyun başında. Oyuncularım yürekli oynadı. Geçiş oyununu iyi oynadık. Kenar oyununu iyi oynadık. Mücadele olarak iyi istekli oynadık. İki taraf da coşkulu oynadı. Bence iyi bir maç oldu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu." diye konuştu.





- Bodrumspor cephesi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise maçın her iki takım için gelip, gittiğini söyledi.

İki hafta sıkıntılı süreçten sonra oynayacakları maçın öneminin büyük olduğunu ifade eden Taşdemir, "Kazandığımız zaman tekrar eski havamızı yakalayacaktık ama oyun öyle bir oyun oldu ki bence iki tarafa da geldi, gitti maç. Maçın başında biz öne geçebilirdik. Daha sonra Denizlispor gol atabilirdi. Özellikle maçın keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok duran bir oyun olmadı. Çok kazanmak istedik ama kazanamadık. Bir puanla yetiniyoruz. Özellikle iki hafta üst üste mağlup olduktan sonra aldığımız 1 puan en azından mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi. Kalan dört maça odaklanacağız şimdi." değerlendirmesinde bulundu.

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