Denizlili çiftçi, Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki askerlere elma götürmek üzere yola çıktı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Harekatı'nda görev alan askerlere elma götürmek üzere yola çıktı.

"Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1150 kilometre yol katederek harekatta görev alan askerlere ulaşacağını söyledi.

Askerlere manevi destek vermek için elma ikram edeceğini belirten Yılmaz, "Ayrıca şehit olan Ayşenur (Alkan) öğretmenin Nizip'teki evini ziyaret edeceğim." dedi.

Yılmaz, minibüsüne yüklediği elmalarla erken saatlerde yola çıktı.

Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.