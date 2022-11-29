Kendi işini kuran kadın girişimcinin yöresel kumaşları tanıtma hedefi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde 25 yıl çeşitli tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi işini kuran Senem Hanbaba, KOSGEB desteğiyle açtığı atölyeden çeşitli ülkelere bornoz ve ev tekstili ürünleri satıyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Hanbaba (40), 15 yaşında tekstil işçisi olarak başladığı iş yaşamında çeşitli tesislerin üretim hatlarında görev yaptı.

İşçi olarak çalıştığı sırada kendi koleksiyonlarıyla ihracat yapma hayali kuran Hanbaba, 2021'de eğitimin ardından KOSGEB'den 100 bin liralık destek aldı.

Bir atölye kurarak ürünlerinin çizim, tasarım ve üretimi için çalışmaya başlayan Hanbaba, e-ticaret siteleri üzerinden satış yapmaya başladı.

Denizli'nin yöresel kumaşları olan Buldan bezi ve Kızılcabölük kumaşını kullanarak bornoz, çocuk giyim ve ev tekstili ağırlıklı ürünler geliştiren Hanbaba, kısa sürede dünyanın farklı coğrafyalarına satış yapma başarısını gösterdi.

Hanbaba, AA muhabirine, 6 aylık küçük bir işletme olmasına rağmen büyük bir yol aldığını, ürünlerine gösterilen talebin kendisini motive ettiğini söyledi.

Meslek hayatı boyunca üretimden paketlemeye kadar her kademede görev yaptığını, tekstil ürünlerinde uzmanlığa ulaştığını aktaran Hanbaba, bu süreçte gördüğü iş fırsatlarını kendi atölyesinde hayata geçirmeye başladığını aktardı.

Hanbaba, şöyle konuştu:

"Kadın girişimci olarak KOSGEB'den 100 bin lira destek aldım. Öncelikle ürünlerimin modellerini tasarladım. Ticaret yapan birçok kişi bana ulaşıp tasarım istedi. Müşterilerimizle güzel koleksiyon çalışmalarımız oldu. Hem iç piyasa hem de ihracat ayağı olan müşterilerimize koleksiyonlar hazırlıyoruz. Şu anda tek kişilik dev bir kadroyum. Çizimi, tasarımı, kesimi, dikimi ve mikro üretimi dahil hepsini kendim yapıyorum. Çocuk, banyo ve ev tekstili alanlarındaki tüm ürünleri üretebiliyoruz. E-ticaret yoluyla farklı ülkelere ihracat yapıyoruz. Şu anda Almanya'dan başladık, ticaretimiz Fransa, İngiltere, Dubai'ye devam ediyor. Bu şekilde ihracatımızı e-ticaret yoluyla arttırmayı planlıyoruz."

Bir tekstil kenti olan Denizli'nin yöresel kumaşlarıyla da zengin olduğunu, bunların dünyaya tanıtılması gerektiğini dile getiren Hanbaba, yöresel kumaşları el işçilikleriyle işleyerek farklı tasarımlar geliştirmek üzerine çalıştığını aktardı.

El işçiliği yapan kadınları işe almak istediğini söyleyen Hanbaba, "İşletmeyi büyütmek ve eleman çalıştırmak istiyorum. Özellikle el işçiliği yapan kadınların da üretime dahil olmasını ve dünyaya açılmalarını istiyoruz. Devlet desteği ile işe aldığımız kadın personellere, makine kullanımı ve dikim öğretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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