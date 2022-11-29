Denizli'de ihracatçılara destek ve finans modelleri anlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni nesil ihracat destekleri ve prefinansman modeli tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 27 Kasım itibariyle kentten 4,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
Yeni destek modelinin tanıtılması için bakanlık yetkilileri tarafından yoğun çalışmaların yapıldığını belirten Memişoğlu, "İhracata yönelik mevcut ve yeni destek programları artık tek çatı altında toplandı. Bu sayede ihracatçılarımız için daha kolaylaştırıcı ve etkin bir destek mekanizması olduğunu görüyoruz." dedi.
Daha sonra Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, e-ticaret, fuar ve pazarlama destekleri gibi konularda bilgilendirme yaptı.