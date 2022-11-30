GÜNCELLEME - Denizli'de bir kişi karısını öldürdü, babasını yaraladı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, bıçakla karısını öldürdü, babasını da yaraladı.

Pınarkent Mahallesi'nde babasının evinde yaşayan A.E.I (24) ile eşi Elif I. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.E.I'nın babası H.I. (52) da dahil oldu.

Bu sırada bıçakla çevresindekilere saldıran A.E.I, babasını yaralayıp eşini zorla dışarı çıkardı. A.E.I, evin yaklaşık 100 metre ötesindeki boş araziye götürdüğü eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Anne N.I'nın ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri Elif I'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağından yaralanan baba H.I. ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uyuşturucu ticaretinden suç kaydının bulunduğu belirtilen A.E.I, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bir süre önce akrabalarının yanına gittiğini, kürtaj konusunun geçmesi üzerine eşinin çocuğunu aldırdığından şüphelendiğini belirttiği, eşini babasının evine götürdüğü sırada kendisini kaybettiğini, neler yaşandığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

İfadesine başvurulan zanlının annesi N.I'nın ise evdeki tartışma sırasında kürtaj konusunun geçmediğini söylediği öğrenildi.

- "Kızım çok istedi ben de kıramadım"

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Pınarkent Mahallesi'ndeki aile evine getirildi, helallik alındı.

Cenaze, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne götürüldü.

Ölen kadının babası Adem Çimen, gazetecilere, kızının tekstil fabrikasında birlikte çalıştığı kişiyle evlenmek istediğini, 17 yaşında olması nedeniyle düğün yaptıktan 1 yıl sonra nikahlarının kıyıldığını söyledi.

Çimen, "Bizim rızamızla evlendiler. Kızım çok istedi ben de kıramadım. Severek evlendiler. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum. En ağır cezayı alsın istiyoruz. Bir baba olarak çok kötü durumdayım. Çok üzgünüm. Evladım benim canım." diye konuştu.

Anne İpek Çimen de "Ben çocuğumun hakkını savunmak istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Yatsın cezasını çeksin istiyorum. Kızım çok gençti. Nasıl kıydılar?" dedi.



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