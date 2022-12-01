Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Peterka ile anlaştı

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DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 27 yaşındaki oyuncu Martin Peterka'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Denizli ekibi, son olarak Alman ekibi s.Oliver Würzburg'da forma giyen 2,06 metre boyundaki pivot ile anlaştı.

Peterka'nın yarın sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

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