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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Peterka ile anlaştı

AA

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Peterka ile anlaştı

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 27 yaşındaki oyuncu Martin Peterka'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Denizli ekibi, son olarak Alman ekibi s.Oliver Würzburg'da forma giyen 2,06 metre boyundaki pivot ile anlaştı.

Peterka'nın yarın sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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