Denizli'de 10 ayda 86 bin 120 hastaya acil yardım

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DENİZLİ (AA) - Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yılın ilk 10 ayında ambulanslarla 86 bin 120 hastaya müdahale ve nakil hizmeti verildiğini kaydetti.

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında kentte yürütülen acil sağlık hizmetleri hakkında yazılı bir açıklama yapan Öztürk, Denizli'de 37 istasyonda 521 sağlık çalışanının acil sağlık hizmetinde görev yaptığını bildirdi.

Denizli'nin ambulans çeşitliliği açısından donanımlı olduğunu bildiren Öztürk, "Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı 117 ambulansın yanında yoğun ihtiyaç olduğu dönemlerde kazalarda ve benzeri durumlarda 4 yaralıyı taşıma kapasitesi olan bir adet ambulans, 4x4 paletli ambulans, obez ambulans, yeni doğan ambulansı ve 2 adet motosikletli acil müdahale ekibi ile ilimizde acil sağlık hizmetlerini yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 10 ayında 7 hastanın hava ambulansı ile başka illere nakledildiğini kaydeden Öztürk, 2 hastanın da başka illerden Denizli'ye gelerek tedavi olduğunu bildirdi.

Açıklamasında 2022 yılının ilk 10 ayında acil çağrı merkezine 936 bin 991 çağrı yapıldığını aktaran Öztürk, sağlık birimleri tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda 86 bin 120 hastaya müdahale ve nakil hizmeti verildiğini bilgisine yer verdi.

Öztürk, vakaya ulaşma süresinin kent merkezinde 5 dakika 17 saniye, kırsal bölgelerde ise 14 dakika 26 saniye olduğunu belirtti.





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