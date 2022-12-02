Kızılcabölükspor Başkanı Kaplan, taraftardan destek istedi

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DENİLİ (AA) - Bölgesel Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'un Başkanı Ersen Kaplan, kendisine ve takıma yönelik eleştirilerin kulübe zarar verir durumda olduğunu belirterek, "Bizden daha iyisini yapacağına inanan varsa buyursun gelsin. Hiçbir zorluk çıkarmayacağım." dedi.



Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Kaplan, takımın yok olmasına razı olmadıkları için aday olduklarını, o dönemde takımın rengi, ismi ve maçlarını yaptığı yerle ilgili değişiklik yapılmayacağını açıkladıklarını söyledi.



Kaplan, taraftarın tepkisine dikkat çekerek, "Ne yazık ki verdiğimiz sözlerden birinden vazgeçeceğiz. Kızılcabölük'te maçları oynamaktan vazgeçecek durumdayız. Kendi evimizde deplasmanda gibi oluyoruz" dedi.

Taraftarın sert ve acımasız tepkiler verdiğini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan taraftarlar linç etmeye çalışıyor. 'Başkan para vermiyor, buraya reklam için geldi' diyorlar. Sportif başarının gelmediğini kabul ediyoruz. Kadro mühendisliğinde başarı sağlayamadık. BAL zor bir lig. Buradaki eleştirileri kabul ediyorum. Bana 'Haysiyetin, onurun, şerefin varsa istifa et' diyenler oluyor. Bunlar zoruma gidiyor. Bizden daha iyisini yapacağına inanan varsa buyursun gelsin. Hiçbir zorluk çıkarmayacağım. Biz her şeye rağmen ikinci yarıda yapacağımız transferlerle ligde kalacağız."









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