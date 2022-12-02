Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti

AA

Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ (AA) - İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada 62 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sibel Pekcan'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde geçen yıl ocak ayında Kovid-19'a yakalanan Pekcan, tedavisi kapsamında bir süre sonra İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada akciğer nakli olmasına rağmen durumu kötüleşen Pekcan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından Denizli'ye getirilen Pekcan'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

Pekcan'ın oğlu Doğuşcan Özkurt, gazetecilere, annesinin çok mücadele etmesine rağmen Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Özkurt, annesini kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Kelimenin düğümlendiği yer, insan çok fazla bir şey söyleyemiyor. Annem kendi alanında olan bir hastalığa yenildi. Çok mücadele etti ama yenildi. Annem çok iyi bir insandı, hastalarıyla ilişkileri de oldukça iyiydi." dedi.

Prof. Dr. Pekcan, 2021'de yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde, hastalığı öncesi pandemide gösterdiği mücadele dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi tarafından yılın doktoru seçilmişti.​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DENİZLİ - KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDERKEN HASTALANAN &#039;YILIN DOKTORU&#039; HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ - KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDERKEN ...
Koronavirüsle mücadele ederken hastalanan 'yılın doktoru' hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadele ederken hastalanan 'yılın ...
Kızılcabölükspor Başkanı Kaplan, taraftardan destek istedi
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor Başkanı Kaplan, taraftardan destek ...
Denizli'de 10 ayda 86 bin 120 hastaya acil yardım
YEREL HABERLER Denizli'de 10 ayda 86 bin 120 hastaya acil yardım
Merkezefendi potada Beşiktaş'ı ağırlıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi potada Beşiktaş'ı ağırlıyor
Denizlispor'un rakibi Samsunspor
YEREL HABERLER Denizlispor'un rakibi Samsunspor
Denizli´de e-ticaret ve e-ihracat zirvesi
YEREL HABERLER Denizli´de e-ticaret ve e-ihracat zirvesi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Peterka ile anlaştı
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Peterka ile ...
Denizli'de e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizli'de e-ticaret ve e-ihracat konferansı ...
Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı (3)
YEREL HABERLER Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini ...
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de bir kişi bıçakla karısını öldürdü, babasını yaraladı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Denizli'de bir kişi bıçakla karısını ...
(Görüntülü) EŞİNİ KÜRTAJ YAPTIRDI ZANNEDİP, ÖLDÜRMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ KÜRTAJ YAPTIRDI ZANNEDİP, ÖLDÜRMÜŞ
Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı (2)
YEREL HABERLER Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini ...
Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı başlıyor
YEREL HABERLER Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı başlıyor
(Görüntülü) DIŞARI ÇIKARIP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİĞİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, BABASINI YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DIŞARI ÇIKARIP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİĞİ EŞİNİ ...
Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı
YEREL HABERLER Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini ...
GÜNCELLEME - Denizli'de bir kişi karısını öldürdü, babasını yaraladı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Denizli'de bir kişi karısını öldürdü, ...
Denizli'de bir kişi karısını öldürdü, babasını yaraladı
YEREL HABERLER Denizli'de bir kişi karısını öldürdü, babasını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.