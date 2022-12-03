Denizli'de kablo hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde mermer fabrikasından kablo çalan 4 kişi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesindeki mermer fabrikasından kablo hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fabrikadaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, A.K. (42), K.A. (40), N.A. (39) ve N.A'yı (52) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin kabloları çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.









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