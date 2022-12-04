Halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halı sahada maç yaptığı sırada kalp krizi geçiren 38 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.

Şirinköy Mahallesindeki halı sahada, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada yere yığılan Ömer Şenşahin (38), ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.