Denizli'de silahlı kavgada arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancasının ateş almasıyla arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Selçuk Bey Mahallesi'ndeki parkta 19 Kasım akşamı 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan H.C. ile T.O, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda polis, soruşturmada daha önce serbest bırakılan maktulün arkadaşlarından H.C'nin kardeşi U.C'yi de yeniden yakaladı.

U.C, bu kez ifadesinde, çıkan arbedede yanlışlıkla tabancasının ateş aldığını ve kurşunun çocukluk arkadaşı Hüseyin Niyaz'a isabet ettiğini söyledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.C, tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazım Arslan Parkı'nda iki grup arasında 19 Kasım akşamı çıkan kavgada silahla vurulan Hüseyin Niyaz, hayatını kaybetmişti. Yaralanan H.C. ve T.O. hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan U.C'nin de aralarında olduğu 3 şüpheli, ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.