Denizli'de trafik kazasında ölen çocuklarının organlarını bağışlayan aileye plaket

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 18 yaşındaki Mehmet Çelen'in ailesine plaket verildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde düzenlenen törende PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, bağışçı aile adına Mehmet Çelen'in kardeşi Elif Çağdaş'a plaketi sundu.

Yüksel, 1 Temmuz 2021'de meydana gelen kazadan 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Çelen'den alınan iki böbreğin Ankara ve Muğla'da bekleyen iki hastaya nakledildiğini ifade etti. Yüksel, bağışçı aile adına Çağdaş'ı tebrik etti.

Elif Çağdaş da gazetecilere, eşi Hamdi Çağdaş'ın da 1993'ten bu yana böbrek hastası olduğunu ve 15 Haziran'da gerçekleşen ameliyatta eşine bir böbreğini verdiğini söyledi.

Organ bağışının önemini iyi bildiğini dile getiren Çağdaş, "Kardeşim kazada öldükten sonra organlarını bağışlamaya ailemle onay verdik. Bir iki ay sonra eşime de böbrek nakli gerektiğini öğrendik. 1 aylık tahliller sonunda böbrek nakli gerçekleşti. Şimdi Allah'a şükür iyiyiz. Hala hastaneye gidip geliyoruz, tahlillerimiz oluyor. Kardeşimin organları da biri Muğla Ortaca'da diğeri Ankara'da iki kişiye nakledildi, iki kişiye hayat verdi, iki kişiye umut oldu. Duygusal olarak kötü günlerden geçtik ama şimdi iyiyiz." diye konuştu.

Hamdi Çağdaş ise eşine bir hayat borçlu olduğunu dile getirerek, herkesi organ bağışına çağırdı.



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