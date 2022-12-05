Pamukkale'yi 11 ayda 1,9 milyon kişi gezdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, 1 Ocak-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 1 milyon 906 bin 5 ziyaretçiyi ağırladı.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, 11 ayda ulaşılan turist sayısının bölge için sevindirici olduğunu belirtti.
Yıl sonunda 2 milyon turist hedefinin tutturulacağına inandığını ifade eden Şen, turizm işletmecilerinin de bu yılki rakamlardan memnun olduğunu söyledi.
Pamukkale'yi geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişi gezmişti.