Çivril'de kitap fuarı açıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen Çivril Kitap Günleri başladı.
Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 35 yayınevi stant açtı.
1. Kitap Günleri'nin organizatörü Bekir Manav, 29 yazarın kitap fuarında okurlarla buluşacağını söyledi.
Program kapsamında kukla gösterileri ve palyaço etkinliklerinin de olduğunu aktaran Manav, "Sadece Çivril'den değil, Burdur, Dinar'dan kitapseverlerimiz ve yazarlarımız geldi. Kitapseverlerimizin kitabı sadece dijital alanlardan değil, kitabın o kokusunu alarak da okumalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.
Fuar, 9 Aralık'ta sona erecek.