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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı

AA

Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki Başkarcı Dağı'nın zirvesi, oluşan bulut deniziyle seyrine doyulmaz bir hal aldı.

Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Mahallesi sınırlarında bulunan Başkarcı Dağı, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi oldu.

Doğa tutkunları, araçlarla çıkılabilen 1750 rakımlı Göktepe mevkisinde birbirinden eşsiz manzaraları fotoğraflıyor.

Yaklaşık bir haftadır bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgeye gelenler, bulut deniziyle karşılaşıyor.

Doğaseverler bölgede yürüyüş yapmanın da tadını çıkarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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