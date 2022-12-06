Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki Başkarcı Dağı'nın zirvesi, oluşan bulut deniziyle seyrine doyulmaz bir hal aldı.
Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Mahallesi sınırlarında bulunan Başkarcı Dağı, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi oldu.
Doğa tutkunları, araçlarla çıkılabilen 1750 rakımlı Göktepe mevkisinde birbirinden eşsiz manzaraları fotoğraflıyor.
Yaklaşık bir haftadır bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgeye gelenler, bulut deniziyle karşılaşıyor.
Doğaseverler bölgede yürüyüş yapmanın da tadını çıkarıyor.