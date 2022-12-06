Denizli'nin "Elmacı dedesi" bu kez lise öğrencilerine elma dağıttı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde "Elmacı Dede" olarak tanınan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı yaklaşık yarım ton elmayı lise öğrencilerine ikram etti.

Muhammet Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği üzerinde "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" ifadelerinin yazılı olduğu minibüsüyle Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi.

Öğrenciler, Yılmaz'ın kendilerine ikram ettiği elmalardan aldı.

Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır hudut birliklerine elma götürdüğünü söyledi.

Çocuklara "Kızıl Elma" davasını anlatmayı ve "besmele" ile topladığı elmalardan ikram etmeyi istediğini dile getiren Yılmaz, "Çocuklarımıza bir maneviyat vermek için, onları mutlu edebilmek için, arkalarında 'Elmacı Dedelerinin' olduklarını bilmeleri için geldim." ifadelerini kullandı.

Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran, Pençe-Kaplan ve Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.​​​​​​​

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