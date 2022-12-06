MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz oldu

DENİZLİ (AA) - MHP Denizli İl Başkanlığına Mehmet Ali Yılmaz getirildi.

MHP Denizli İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olurları ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın tebliğiyle Denizli İl Başkanlığı görevinin kendisine tevdi edildiğini belirtti.

Görevi devraldığı Yusup Garip'in il başkanlığı görevinden milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunabilmek için ayrıldığını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2023'e doğru gittiği bu dönemde üstlendiğim sorumluluğun ne denli ağır ve büyük olduğunu biliyorum. Bu büyük sorumluluğun gereğini sadece tek başıma ya da il ve ilçe yönetimlerimizle değil Denizli'mizin dört bir yanında yaşayan tüm ülküdaş ve gönüldaşlarımızla hep birlikte yerine getireceğiz. Bu vesileyle üç hilale gönül bağı olan tüm ülküdaşlarımızı beraber olmaya, hep birlikte çalışmaya çağırıyorum. MHP Denizli İl Teşkilatındaki görev dönemimizin ülkemiz, büyük milletimiz ve Denizli'miz için hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum."





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